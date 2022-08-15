Eskice köyü camisi yeniden yapılmaya başlandı

Eskice köyüne 1917 yılında yapılan eski cami, vatandaşların ihtiyacını karşılayamıyordu. Bunun üzerine eski cami yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Düzenlenen temel atma töreniyle yeni caminin yapımına başlandı.

Temel atma törenine yoğun katılım gösterilirken törende konuşan Hayalılar-Eskice Köyü Dernek Başkanı Yaşar Sancak, katılımcılara teşekkür etti.

Yaşar Sancak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, Kaymakamımız Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanımız Hakan Karagöz, İkizdere Müftümüz Nizamettin Keskin, AK Parti Eskice Köyünde İkizdere İlçe Başkanı Mustafa Havuz, MHP İkizdere İlçe Başkanı Abdul Rezzak Uzun, İkizdere İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Aksu, İstanbul Pendik bir önceki dönem AK Parti meclis üyesi, Sağlık Destekleme Dernek Başkanımız ve köylümüz Müslim Şahin, İkizdere Dernek Başkanı, köyümüzün cami dernek başkanı Süleyman Durmuşoğlu Ziraat Odası Başkanı ve Çifteköprü Köyü Muhtarı Mehmet Ali Bektaş Ballıköy eski Muhtarı Keleş Demir, köy Muhtarımız Osman Ziğaloğlu, köylümüz iş Adamı Orhan Şahin Recep Aycin Yöremiz sanatçısı değerli insan Ahmet Ekşioğlu dernek yönetimimize, çok değerli misafirlerimize ve köylülerimize katılımlarından ötürü teşekkür eder, yeni camii inşaatımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz. Bu vesileyle maddi manevi desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Birlikte güçlüyüz, birliğimiz daim olsun, inşallah kısa sürede camimizi yapacağız’’