Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar görev değişikliğine gidilerek Eskişehir İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRÜ YAMAN AĞIRLAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yaman Ağırlar 1969 Yılında Sakarya'da doğmuştur. 1987 yılında Polis Koleji, 1991 Yılında Polis Akademisinden mezun olarak, Ankara, Tunceli, Aksaray, Ankara illerinde çeşitli rütbelerde görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Ağırlar, 18 Temmuz 2017 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi ile Polis Başmüfettişliğine, 19 Ağustos 2017 tarihli Kararname ile Bitlis Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 7 Temmuz 2021 tarihinde Eskişehir Yeni Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.