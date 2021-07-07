Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın kimdir? Nereli? Kaç yaşında?7 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 haftanın yıldızları belli oldu! Şok indirimler: Bu fırsatlar kaçmaz....EURO 2020 final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?7 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de Kurban Bayramına özel şok indirimler!Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan kimdir? kaç yaşında? nereli?Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürü değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne Yaman Ağırlar atandı. Peki, Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile atanan Eskişehir Yeni Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar görev değişikliğine gidilerek Eskişehir İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Eskişehir Emniyet Müdürü  Yaman Ağırlar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRÜ  YAMAN AĞIRLAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yaman Ağırlar 1969 Yılında Sakarya'da doğmuştur. 1987 yılında Polis Koleji, 1991 Yılında Polis Akademisinden mezun olarak, Ankara, Tunceli, Aksaray, Ankara illerinde çeşitli rütbelerde görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Ağırlar, 18 Temmuz 2017 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi ile  Polis Başmüfettişliğine, 19 Ağustos 2017 tarihli Kararname ile Bitlis Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 7 Temmuz 2021 tarihinde Eskişehir Yeni Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT