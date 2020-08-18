Eskişehir'de 65 yaş üzerine dair yeni düzenleme!

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında il bazında yeni kararlar alınmaya devam ediliyor.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasını sağlayan serbest kartlarının kullanım saatlerinde düzenleme gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Ağustos'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda bir karar aldı.

Bu nedenle 20 Ağustos itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartları 10.00 -17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacak.

Diğer taraftan 65 yaş ve üstü vatandaşlar belirlenen saatler dışında evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.