Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmayan D.Ö. isimli kadın, elindeki çantayla önüne gelen herkese vurdu. Vatandaşlar yaşadıkları manzara karşısında büyük şok yaşarken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken D.Ö.'nun durumu da belli oldu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Alınan bilgilere göre olay dün Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen D.Ö. isimli kadın bilinmeyen bir nedenle elinde bulunan çantayla, gördüğü herkese vurdu. Yol kenarındaki bir dilenci, bankta oturan kadın ve olaya müdahale etmeye çalışanlar da çanta darbeleriyle neye uğradıklarını şaşırdı.

Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı

POLİS GÖZALTINA ALDI

Olay nedeniyle cadde üzerinde gerginlik yükselirken D.Ö.'nün insanlara vurması cadde üzerindeki tramvay durağında son buldu. Bunun üzerine vatandaşlar durumu bildirince polis ekipleri harekete geçip, D.Ö.'yü gözaltına aldı.

ENGELLİ BİR KIZA VURMAYA BAŞLADI

Yaşanan olayda D.Ö.'ye müdahale etmeye çalışan esnaf Faruk Yılmaz, saldırıda bulunan kadının engelli bir kıza vurmaya başladığını ve çevredeki vatandaşların engel olmaya çalıştıklarını aktardı.

Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı

"POLİSE DE SALDIRDI"

Kadının, olaya müdahale etmek için gelen polislere de saldırdığını söyleyen esnaf Yılmaz, “Dün Hamamyolu’ndan gelirken bir bayan çantasıyla dilencinin kafasına vurdu. Sonra engelli bir kıza vuruyordu, hanımefendiyi tutup engel oldular. Rahatsız bir bayandı. Etrafa saldırmaya devam etti sonra vatandaşlar polise haber verdi. Polise de saldırdı sonra karakola götürdüler. Rahatsız bir bayan olduğu belliydi, konuşmaları farklıydı” diye konuştu.

Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı

İNSANLARA VURMA NEDENİNİ AÇIKLADI

İnsanlara saldırma nedenini söyleyen D.Ö, “Anne kızını kurban etmek üzereydi, arkadan gördüm müdahale etmem lazımdı zor yetiştim” diye konuştu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem başlatıldı. Akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen D.Ö. , başlatılan işlemlerin ardından yakalandığı ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

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