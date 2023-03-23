Eskişehir'de Elektronik malzemesi hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı!

Eskişehir Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri elektronik malzeme çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

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Eskişehir'de Elektronik malzemesi hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı!

Eskişehir'de elektronik malzeme çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce şüphelilere yönelik yapılan uygulamalar neticesinde, D.Ü. ve H.M. isimli şahısların bir aracın kasasına çok miktarda malzeme yüklediği fark edildi.

Yüklenen malzemeler incelendiğinde; elektrik ve internet kabloları, led aydınlatma ışıkları ve spot lambalar ile mikrofon, ses dağıtım kabloları, priz duyları ve benzeri elektronik malzemelerin çalıntı olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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