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  3. Eskişehir'de hayvan vahşeti! Gözlerini oyup bıçaklamışlar

Eskişehir'de hayvan vahşeti! Gözlerini oyup bıçaklamışlar

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde gözleri oyulmuş ve vücudunda işkence izlerine rastlanmış bir eşek yol kenarında bulundu. Canice öldürülen hayvanın sahibi uzlaşma önerisini reddederek eşeğini öldürdüklerini iddia ettiği 2 kişiden şikayetçi oldu.

Eskişehir'de hayvan vahşeti! Gözlerini oyup bıçaklamışlar

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde hayvan cinayetlerinin en vahşisi ile karşılaşıldı. Kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler, savunmasız bir eşeğin gözlerini oyup bıçakladıktan sonra yol kenarında ölüme terk etti. Öldürülen hayvanın sahibi olayın peşini bırakmadı ve olayı gerçekleştiren şahıslardan şikayetçi oldu.

UZLAŞMAYI REDDETTİ

Beylikova ilçesi Doğanoğlu Mahallesinde iki şüpheli şahsın bir eşeği darp edip ardından bıçakladıktan sonra öldürdüğü iddia edildi. Kaybolan eşeği arayan vatandaş, yol kenarında hayvanın ölü halde buldu.

Eşeğine bakan vatandaş, gözlerinin oyulduğunu ve bazı bölgelerinde işkence izlerini fark edince, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla alakalı öncelikle uzlaşma önerilirken, eşeğin sahibi ise bunu kabul etmeyerek davadan vazgeçmedi.

Eskişehir'de hayvan vahşeti! Gözlerini oyup bıçaklamışlar

TEPKİLER ÇOĞALIYOR

Olayla alakalı bir çok platformdan suçluların gerekli cezaya alınması konusunda kamuoyu oluşturulurken, incelemeler sonunda eşeğin bir çok yerinde yara izine rastlanırken gözlerinin de oyulduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında bulunulan suç duyurusu sonrasında konuyla ilgili çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.

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Editör Ekibi


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