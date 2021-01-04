Eskişehir'de husumetliler arasında bıçaklı kavga! Baba ve oğul ağır yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde baba ve oğul bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan baba ve oğulun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olayın ardından yakalanan bıçaklı saldırgan suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.
Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak’ta meydana gelen olayda, bir iş yerinin önünde karşılaşan Selami G. (64) ve oğlu Ali G. (33) ile Ali B. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Ali B. cebinden çıkardığı bıçakla baba ve oğula saldırdı. Ali B. tarafından bıçaklanan baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken, paniğe kapılan saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.
DURUMLARI KRİTİK
Baba Selami G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, oğlu Ali G. İse Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı baba ve oğlunun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
SAKLANDIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Olayın ardından Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ali B.’yi üzerindeki suç aleti bıçakla yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.