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  3. Eskişehir'de kafeler kapanınca Adalar boş kaldı

Eskişehir'de kafeler kapanınca Adalar boş kaldı

Yeni açıklanan Ramazan ayı kısıtlamalarına göre kapanan kafelerin ardından Eskişehir Adalar'daki insan kalabalığı da azaldı.

Eskişehir'de kafeler kapanınca Adalar boş kaldı

Geçtiğimiz günkü kabine toplantısı sonrasında Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan koronavirüs kısıtlamaları açıklandı. Yapılan açıklamada; yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri faaliyet gösteren mekanlar bayram sonuna kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Bu doğrultuda normalleşme kararları kapsamında uzun bir aradan sonra açılan kafeler tekrar kepenklerini indirdi. Eskişehir'in işlek caddesi Adalar'da bulunan bütün kafelerin kapalı olduğu görüldü. Gel-al servisi yapanlar hariç kapalı kalan kafeler, Adalar'daki insan sayısını da düşürdü. Caddedeki normal zamandaki kalabalık görüntüye kıyasla fark edilen boşluk göze çarptı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Eskişehir'de kafeler kapanınca Adalar boş kaldı

Eskişehir'de kafeler kapanınca Adalar boş kaldı

Eskişehir'de kafeler kapanınca Adalar boş kaldı

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