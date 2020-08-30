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  3. Eskişehir'de korkunç kaza! Ortadan ikiye ayrıldı!

Eskişehir'de korkunç kaza! Ortadan ikiye ayrıldı!

Eskişehir'in 5. Yıl Mahallesi Selami Vardar Caddesi'nde Mesut Güçsüz, idaresindeki otomobilin tramvay hattındaki direğe çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir'de korkunç kaza! Ortadan ikiye ayrıldı!

Mesut Güçsüz idaresindeki otomobil, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay hattına elektrik akımı sağlayan katener direğine çarparak, iki parçaya ayrıldı.

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Kazada ağır yaralanan Güçsüz, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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