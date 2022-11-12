Eskişehir'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, çok sayıda kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Elmas D. hakimiyetindeki 26 EBB 118 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 26 ADA 872 plakalı otomobille bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Elmas D.'nin hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü istinat duvarına çarparak durabildi.

Eskişehir'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: Çok sayıda yaralı var

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 10 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Eskişehir'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: Çok sayıda yaralı var

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Kazayı gören vatandaş Mertcan Erçetin yaşananları şu ifadelerle anlattı: “Otomobil yola bağlanırken bakmadan çıkmaya çalıştı ve otobüsle çarpıştı. Otobüs de direksiyonu kırdı ve duvara vurmak zorunda kaldı. Araba da 2 tane çocuk vardı. Direkt otobüse baktım. Kapıyı açtık şoför ablayı sağ koltuğa oturttuk. Yaşlı bir teyzeye de yardımcı olduk. Sonrasında sağlık ekipleri geldi zaten.”

Eskişehir'de korkutan kaza! Otomobille çarpışan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı: Çok sayıda yaralı var

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