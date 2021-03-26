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Eskişehir'de okullar tatil mi 26 - 27 Mart 2021?

Günlerdir bir çok ilde yağan kar yağışı Eskişehir'de yüz yüze eğitime engel oldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yağan kar yağışı nedeniyle veli ve öğrenciler Eskişehir'de okullar tatil mi 26 - 27 Mart 2021? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki yetkililerden resmi bir açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Eskişehir'de okullar tatil mi 26 - 27 Mart 2021?

Eskişehir'de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kent halkı sabah kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini hızla artırırken öğrenci ve veliler "Eskişehir'de okullar tatil mi 26 - 27 Mart 2021?" sorusuna cevap arıyor.

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ 26 - 27 MART 2021?

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde okullar 26 Mart 2021 tarihi için tatil edildi. Öte yandan 27 Mart'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.  

Çankırı'da okullar tatil mi son dakika? Çankırı'da yüz yüze eğitim tatil mi 26 - 27 Mart 2021?Çankırı'da okullar tatil mi son dakika? Çankırı'da yüz yüze eğitim tatil mi 26 - 27 Mart 2021?

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