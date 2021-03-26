Eskişehir'de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kent halkı sabah kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini hızla artırırken öğrenci ve veliler "Eskişehir'de okullar tatil mi 26 - 27 Mart 2021?" sorusuna cevap arıyor.

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ 26 - 27 MART 2021?

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde okullar 26 Mart 2021 tarihi için tatil edildi. Öte yandan 27 Mart'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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