Eskişehir'de Onur Yürüyüşü yapanlara polis müdehalesi! 20 kişi gözaltına alındı!

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Köprübaşı Adalar’da, çoğu LGBTİ+ üyelerinden oluşan 70 kişilik bir grubun yapmak istediği ‘Onur Yürüyüşü’ bölgede bulunan polis tarafından engellendi.

Onur Yürüyüşü yapılacağı nedeniyle polisler tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Polisler yürüyüş için gelen birçok kişiye ‘makul şüphe’ gerekçesi ile kimlik kontrolü yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, aralarında Eskişehir Barosu avukatlarının da bulunduğu grubun, basın açıklamasında bulunmasına ve yürüyüş yapmasına izin vermedi. Polisler yürüyüş ve basın açıklaması yapılması için grubun izin almadığını belirterek grubun dağılmasını istedi. Günler öncesinden sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrı ile birlikte eylem alanına gelen LGBTİ+ üyeleri yürüyüş yapmak için direndi.

Polis ile grup arasında zaman zaman arbede yaşandı. Yürüyüş yapmak için direnen 20 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisler, gözaltına aldıkları kişilere ‘Yasaklama kararlarına aykırı davrandıkları’ gerekçesi ile işlem yaptıklarını, kimlik kontrollerinin ardından serbest bırakılacaklarını bildirdi