Eskişehir’de parklar, yoğunluk oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni kararlar gereğince park, bahçe ve mesire yerleri gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler kısıtlandı.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Kentte vaka sayısı hızla artarken, kurul salgın tedbirlerine yenilerini ekledi. Vaka sayısının artışını önlemek amacıyla park, bahçe, tematik park ve mesire yerleri gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler kısıtlandı. Belediyeler ise alınan yeni karar neticesinde sorumluluk alanında bulunan ve yoğunluk oluşturan parkları ziyaretçilere kapattı. Kent genelinde çok sayıda ziyaretçi alan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kent Park, Uluönder Parkı, Büyük Park ve Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan oturma yerlerine şeritler çekildi. Özellikle umumi oturma alanlarının kapatılması, Hamamyolu Caddesi gibi kalabalık noktalarda yoğunluğu azalttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı