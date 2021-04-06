Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan indirimleri | Trendyol Ramazana Hazırlık Vakti indirimleriEvlat nöbetindeki babanın yürek yakan isyanı "Kızım sağ mı ölü mü bilmiyorum"Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi kupasını istiyor: İstanbul'da kupayı kaldırmak büyük bir hayal...Kadın Boksörler, Dünya Turnuvası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyorGelinim Mutfakta 6 Nisan Salı puan durumu | 6 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Kırmızı ışığa yakalanmamak için aşırı hız yaptı, üst geçide çarptıBaşteknisyen Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Selçuklu Belediyesi pandemide zor günler geçiren esnafa desteğini sürdürüyorŞampiyonlar Ligi'nde dev maç: Manchester City- Borussia Dortmund karşı karşıya! İşte muhtemel ilk 11'ler...Şampiyonlar Liginde dev maç: Real Madrid- Liverpool karşı karşıya gelecek! Muhtemel ilk 11'ler...
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Eskişehir’de parklar, yoğunluk oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı

Eskişehir’de parklar, yoğunluk oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu park, bahçe ve mesire yerleri gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler kısıtlama kararı aldı.

Eskişehir’de parklar, yoğunluk oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı yeni kararlar gereğince park, bahçe ve mesire yerleri gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler kısıtlandı.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Kentte vaka sayısı hızla artarken, kurul salgın tedbirlerine yenilerini ekledi. Vaka sayısının artışını önlemek amacıyla park, bahçe, tematik park ve mesire yerleri gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler kısıtlandı. Belediyeler ise alınan yeni karar neticesinde sorumluluk alanında bulunan ve yoğunluk oluşturan parkları ziyaretçilere kapattı. Kent genelinde çok sayıda ziyaretçi alan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kent Park, Uluönder Parkı, Büyük Park ve Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan oturma yerlerine şeritler çekildi. Özellikle umumi oturma alanlarının kapatılması, Hamamyolu Caddesi gibi kalabalık noktalarda yoğunluğu azalttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de parklar, yoğunluk oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı

Eskişehir’de parklar, yoğunluk oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı

Eskişehir’de parklar, yoğunluk oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı

Eskişehir’de parklar, yoğunluk oluşturduğu gerekçesiyle kapatıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT