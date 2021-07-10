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  3. Eskişehir'de su zehirlenmesi: Zirai ilaç bidonlarından içtiler! 7'si çocuk 13 kişi hastanelik oldu!

Eskişehir'de su zehirlenmesi: Zirai ilaç bidonlarından içtiler! 7'si çocuk 13 kişi hastanelik oldu!

Eskişehir'de daha önce zirai ilaçlamada kullanıldığı iddia edilen bidonlardan su içen 13 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan kişlerden 7'sinin çocuk olduğu öğrenilirken polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı.

Eskişehir'de su zehirlenmesi: Zirai ilaç bidonlarından içtiler! 7'si çocuk 13 kişi hastanelik oldu!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentte, daha önceden zirai ilaçlamada kullanıldığı öne sürülen bidonlardan su içen 7’si çocuk 13 kişi zehirlendi.

İÇME SULARI BİTİNCE...

Mevsimlik işçilerin tükettiği içme suyunun bitmesi üzerine tarla sahibinin, içme suyu yerine işçilere zirai ilaçlamada kullanılan bidonlarla işçilere su getirdiği iddia edildi. Suyu içen kişilerden 7'si çocuk 13 kişide, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetlerinin meydana gelmesi üzerine, vatandaşlar kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir'de su zehirlenmesi: Zirai ilaç bidonlarından içtiler! 7'si çocuk 13 kişi hastanelik oldu!

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Zehirlenenlerden 6 kişi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 5 kişi Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis'ine, 1 kişi ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay hakkında soruşturma başlattı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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