Eskişehir'de yürek burkan olay! Garip vatandaş sokak hayvanlarının yediği yemekten, içtiği sudan içiyor!

Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi Şeker Mahallesi’nde boş bir arazide sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlar sıra dışı bir olayla karşılaştı. İddiaya göre köpekler için koydukları mama ve suların bir vatandaş tarafından yendiğini gören hayvan severler şok oldu. Bir şahıs tarafından mamaların yendiğini gören besleme yapan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLERİN TAVSİYESİNİ REDDETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, mamaları yediği iddia edilen vatandaşla iletişim kurmaya çalıştı. 45 yaşında olduğu anlaşılan C.Ö. isimli vatandaşın, sabıkası ya da aranması olup olmadığını kontrol eden ekipler, şahıs hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Herhangi bir suç kaydı olmadığı anlaşılan şahsa ekip tarafından valilik tarafından sunulan sosyal imkânlardan yaralanması tavsiye edildi.

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Tavsiyeleri reddeden vatandaş kendisine uzatılan mikrofona ise, “Bizi bir yere bulaştırırsan öldürecekler, bizi bulaştırma” dedi. İkna çabalarının ardından C.Ö., bahse konu noktandan yürüyerek uzaklaştı.

"AMACIMIZ ŞİKAYET DEĞİL, ONA YARDIMCI OLMAK"

C.Ö.’yü görüp, durumu polise bildiren Ayşe Dizdar Kaya isimli vatandaş, sık sık bu noktada sokak hayvanlarına bakmak için geldiğini ve şahsı gördüğünü belirtti. C.Ö.’nün, köpek mamalarını yiyip, sularını içtiğini gördüğünü iddia eden Kaya, “Bu abiyi biz burada 10 gündür görüyoruz. Başta anlamadık neden burada olduğunu, daha sonra gözlemediğimiz kadarıyla anladık ki buradaki sokak hayvanlarının mamalarını yiyip, sularını içiyor. O yüzden emniyete başvurduk, amacımız şikâyet değil ona yardımcı olmaktı. Öğrenci yurtlarından ve hastanelerden artan yemekler veriyoruz normalde biz hayvanları. Kovalardaki sularda hijyenik değil” diye konuştu.