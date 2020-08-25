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Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Türkiye'de Anadolu'nun en Avrupai görünümlü şehirlerinden birisi olan Eskişehir, ülkemizin en popüler ve en güzel illerinden birisi. Peki, Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir? Detaylar haberimizde...

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Gerçek bir "öğrenci şehri" olan Eskişehir, bu ünvanın hakkını oldukça fazlasıyla veriyor. Anadolu'nun en gözde şehirlerinden birisi olan Eskişehir, göçmen halkın fazlalığıyla birçok kültürü içerisinde barındırıyor. Özellikle Kırım ve Balkanlardan göç edenlerle bu çeşitlilik daha da artmıştır. Peki, Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir? Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİR'İN NEYİ MEŞHUR? ESKİŞEHİR'DE NE YENİR?

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Bıt Bıt Çorbası

Eskişehir'in sıradışı lezzetlerinden bir tanesi olan Bıt Bıt Çorbası, pek çok malzemenin içine girdiği ve sıcak servis edilen bir başlangıç yemeği. Köfte ve bulgurun ana maddesi olduğu Bıt Bıt Çorbasını yemeden geçmeyiniz.

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Balaban Köftesi

Türkiye'de neredeyse her şehrin bir meşhur köftesi vardır. Eskişehir'de bu illerden birisi. Ancak Balaban Köftesi, hem ismiyle hem de lezzetiyle kendisini diğerlerinden ayırıyor. Et suyu ile lezzetlendirilmiş tırnak pidelerin üzerine dizilen muhteşem lezzetli köfteler tereyağı ve yoğurt ile servis ediliyor. 

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Yufkalı Büryan

Tavuk eti, pirinç ve baharatların harmanlanmasıyla ortaya çıkan bu nefis lezzet de denenmesi gerekenlerden. Kayseri’nin örgülü pilavına benzeyen Tavuklu Büryan, yanında buz gibi bir ayran veya şalgamla taçlandırıldığında bu yemekten oldukça zevk alacaksınız.

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Çibörek

Eskişehir'in en ünlü lezzetlerinden birisi hiç kuşkusuz Çibörek. Hamur ve kıymanın buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzet, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi halinde. Popülerliğiyle Türkiye'nin her yerine ulaşmış olan Çibörek'i Eskişehir'de tatmalısınız. 

ESKİŞEHİR'DE GEZİLECEK YERLER

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Sazova Parkı

Hayvanat Bahçesinden akvaryuma, masal şatosundan korsan gemisine kadar birçok turistik aktiviteyi bu park içerisinde bulabilirsiniz.

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Balmumu Heykeller Müzesi

Türkiye'nin ilk balmumu müzesidir. İçerisinde birçok ünlünün heykellerini barındırır. Eskişehir'de en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. 

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Odunpazarı Modern Müze 

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı evlerinin arasında yer alan müze.

Eskişehir'in neyi meşhur? Eskişehir'de ne yenir? Nereler gezilir?

Tarihi Odunpazarı Evleri

Eskişehir'in ilk yerleşim yerini oluşturan Odunpazarı semtindeki Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi evlerin olduğu yer, UNESCO'nun dünya mirası listesine girmiştir. 

ESKİŞEHİR HAKKINDA

Ortasından Porsuk Çayı geçen, "öğrenci şehri" diye anılan, Met helvası, Nuga helvası, Haşhaşlı çöreği, Kalabak suyu ve çiböreği ile meşhur Eskişehir, ayrıca ülkemizde işlenebilir lületaşı çıkarılan tek yerdir. Piknik alanları, kaplıca ve içmeleriyle dikkat çeken şehirde Bademlik, Orman Fidanlığı ve İnönü Planör Kampı, ziyaretçilerine doğayla başbaşa, güzel vakit geçirme imkanı sağlar. Ayrıca şehirde 1995 yılından bu yana Uluslararası Eskişehir Festivali düzenlenmektedir. Yapay sahili, havuzu, gölet ve yürüyüş parkurları ile ziyaretçilerine ve Eskişehirlilere çeşitli aktivite imkanları sağlayan KentPark, Eskişehir Otogarı’nın hemen arkasında yer alır.



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