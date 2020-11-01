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Eskişehirspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Pazar gününün maçları arasında bulunan Eskişehirspor - Akhisarspor maçı, Akhisarspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Eskişehirspor 0-1 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor ve Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Bu ligde Eskişehirspor evinde 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Akhisarspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Eskişehirspor ligde, 7 maçın sonunda 3 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Akhisarspor ise 7 maçın sonunda 9 puan toplayabildi ve 12. sırada yerini aldı. Peki, Eskişehirspor - Akhisarspro maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde..

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor ve Akhisarspor karşılaşıyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, hakem Kutluhan Bilgiç tarafından yönetilecek. Kutluhan Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Kemal Mavi üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Eskişehirspor ve Akhisarspor maçı da 1 Kasım Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 1 ve TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Eskişehirspor XI: Ekrem, Erdal, Sezgin, Mevlüt, Bilal, Mehmet, Kıvanç, Berkay, Sholaja, Oluwadeji, Onur

Akhisarspor XI: Lukac, Vrsayevic, Alperen, Musa, Ali, Hadzic, Çekdar, Hasan Ali, Doğukan, Bjarnason, Taha

Onur Çelik
Spor Editörü


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