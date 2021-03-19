Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de kritik haftalara girilirken heyecan da git gide artıyor. Bu kapsamda ligin son sırasında yer alan Eskişehispor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

ESKİŞEHİRSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan maç Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1'den şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Mehmet Ali Akkor yapacak.