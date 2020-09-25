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  3. Eskişehirspor, Altay maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, Altay maçına hazırlanıyor

TFF 1. Lig'in üçüncü haftasında oynanacak Eskişehirspor - Altay maçı hazırlıkları sürüyor. Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Başka Eskişehirspor yok. Alınan sonuçlardan dolayı eleştirilmemi anlıyorum." dedi.

Eskişehirspor, Altay maçına hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde hazırlıkları sürdüren siyah-kırmızılı takımın teknik direktörü Mustafa Özer, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ilk iki haftasında iyi oyun sergilemelerine rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, gol bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti.

Antrenmanlarda gol konusunda ayrı çalışma yaptıklarını ifade eden Özer, şöyle devam etti:

"BAŞKA ESKİŞEHİR YOK"

"Kulüp olarak çok zorlu zamanlardan geçiyoruz. Buraya bu zorlukları bilerek geldim ancak elimizde mucizeler yok. Kadromuzdaki 3 tecrübeli oyuncumun dışında diğer futbolcularım genç. Yönetimimizin, şehrimizin ve taraftarımızın bizimle olduğunu biliyoruz. Burada olduğumuz sürece elimizden geldiğinin en iyisini Türk futbolunun göz bebeği olan Eskişehirspor için vermeye devam edeceğiz. Yıkıcı değil, yapıcı olalım. Başka Eskişehirspor yok. Alınan sonuçlardan dolayı eleştirilmemi anlıyorum."

Özer, İzmir deplasmanında yapacakları Altay maçına ilişkin, "Bu hafta, Altay ile yapacağımız zor bir maç bizi bekliyor. İyi bütçelerle kurulan ve iki haftadır istediği sonuçları alamayan Altay'a konuk olacağız. Bu maç iki takım için de oldukça önemli bir karşılaşma." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Talha Erdoğan ise ligde geçen iki haftada gol yollarında şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek, Altay maçında gol atma konusunda daha başarılı olup, 3 puan kazanmak istediklerini bildirdi.

Genç oyunculardan Bilal Ceylan da bu hafta Altay karşısında kazanacakları puan ya da puanlarla taraftarın yüzünü güldürmek istediklerini ifade etti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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