Kabine toplanıyor! Korona yasakları genişliyor, zorlu dönem yeniden başlıyorAyşe Dırla kimdir? Kaç yaşında? | Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla hayatıBurak Yılmaz, Lille'i ipten aldı!30 Kasım TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?Kadir Şeker'in kurtardığı kadın olarak bilinen Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandıHabertürk Para Gündem bugün neden yok? Yayından mı kaldırıldı?30 Kasım FOX TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümde neler olacak ?Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 30 Kasım 2020CHP'li yöneticinin cinsel saldırısına uğrayan genç kadının ifadesi ortaya çıktıMasterchef Uğur'da elenme sonrası ilk açıklama: "Affetmek büyüklüktür"
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Eskişehirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Eskişehirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Eskişehirspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Eskişehirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Eskişehirspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Altınordu ile 29.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Eskişehirspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Eskişehirspor Altınordu Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Çağdaş Altay(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 22. Bilal Ceylan, 7. Bedirhan Altunbaş, 6. Furgan Polat, 41. Mehmet Özcan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 99. Berkay Tanır, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

45. Melih Ağa, 5. Sezgin Coşkun, 21. Erdal Akdarı, 80. Bedirhan Akçay, 14. Onurhan Uyanık, 10. Talha Erdoğan, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner, 20. Tolga Yakut, 11. Kaan Gül

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ekrem Kılıçarslan 80.dk, Sarı Kart Mevlüt Çelik 59.dk, Sarı Kart Berkay Tanır 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Berkay Tanır 72.dk, Hamed Abodun Sholaja 58.dk

Oyuna Girenler

Talha Erdoğan 72.dk, İbrahim Halil Öner 58.dk

ALTINORDUAltınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 88. Yusuf Can Esendemir, 8. Oğulcan Ülgün, 18. Alper Tursun, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 9. Ahmet İlhan Özek

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 11. Oğuzhan Akgün, 20. Kahraman Demirtaş, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 25. Birhan Vatansever, 80. Sami Satılmış, 82. Emre Oymak

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Ahmet İlhan Özek,20.dk (p), Oğuzhan Akgün,65.dk (f)

Kartlar

Çift Sarı Kart Ahmet İlhan Özek 80.dk, Sarı Kart Hüsamettin Yener 90+2.dk, Sarı Kart Oğulcan Ülgün 17.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Tursun 62.dk, Ufuk Budak 82.dk, Burak İnce 86.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Akgün 62.dk, Yusuf Yalçın Arslan 82.dk, Kahraman Demirtaş 86.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Samsunspor11551159206
4Adana Demirspor105321991810
5İstanbulspor10532179188
6Tuzlaspor105321716181
7Altay9513169167
8Giresunspor104421312161
9Bursaspor114251919140
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Adanaspor93331310123
13Bandırmaspor11326131411-1
14Ümraniyespor11245111910-8
15Menemenspor92349139-4
16Ankaraspor102266158-9
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor110475224-17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür

21.11.2020Altınordu1-0İstanbulspor
21.11.2020Giresunspor0-0Samsunspor
21.11.2020Boluspor2-0Osmanlıspor FK
21.11.2020Bursaspor1-0Adanaspor
22.11.2020Tuzlaspor0-6Bandırmaspor
22.11.2020Adana Demirspor4-1Eskişehirspor
22.11.2020Ankara Keçiörengücü6-0Akhisarspor
23.11.2020Menemenspor1-2Altay
23.11.2020Balıkesirspor1-1Ümraniyespor
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT