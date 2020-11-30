Eskişehirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Eskişehirspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Altınordu ile 29.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Eskişehirspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Eskişehirspor Altınordu Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 16:00

MAÇIN HAKEMLERİ

Çağdaş Altay(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 22. Bilal Ceylan, 7. Bedirhan Altunbaş, 6. Furgan Polat, 41. Mehmet Özcan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 99. Berkay Tanır, 70. Hamed Abodun Sholaja

Yedekler

45. Melih Ağa, 5. Sezgin Coşkun, 21. Erdal Akdarı, 80. Bedirhan Akçay, 14. Onurhan Uyanık, 10. Talha Erdoğan, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner, 20. Tolga Yakut, 11. Kaan Gül

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Ekrem Kılıçarslan 80.dk, Sarı Kart Mevlüt Çelik 59.dk, Sarı Kart Berkay Tanır 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Berkay Tanır 72.dk, Hamed Abodun Sholaja 58.dk

Oyuna Girenler

Talha Erdoğan 72.dk, İbrahim Halil Öner 58.dk

Altınordu

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 88. Yusuf Can Esendemir, 8. Oğulcan Ülgün, 18. Alper Tursun, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 9. Ahmet İlhan Özek

Yedekler

16. Mertcan Dağlı, 11. Oğuzhan Akgün, 20. Kahraman Demirtaş, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 25. Birhan Vatansever, 80. Sami Satılmış, 82. Emre Oymak

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Goller

Ahmet İlhan Özek,20.dk (p), Oğuzhan Akgün,65.dk (f)

Kartlar

Çift Sarı Kart Ahmet İlhan Özek 80.dk, Sarı Kart Hüsamettin Yener 90+2.dk, Sarı Kart Oğulcan Ülgün 17.dk

Oyundan Çıkanlar

Alper Tursun 62.dk, Ufuk Budak 82.dk, Burak İnce 86.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Akgün 62.dk, Yusuf Yalçın Arslan 82.dk, Kahraman Demirtaş 86.dk

TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 4 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 5 İstanbulspor 10 5 3 2 17 9 18 8 6 Tuzlaspor 10 5 3 2 17 16 18 1 7 Altay 9 5 1 3 16 9 16 7 8 Giresunspor 10 4 4 2 13 12 16 1 9 Bursaspor 11 4 2 5 19 19 14 0 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 13 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 14 Ümraniyespor 11 2 4 5 11 19 10 -8 15 Menemenspor 9 2 3 4 9 13 9 -4 16 Ankaraspor 10 2 2 6 6 15 8 -9 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 11 0 4 7 5 22 4 -17

TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür