Eskişehirspor - Altınordu Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 10. hafta maçında Eskişehirspor, Altınordu ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 10. hafta maçında Eskişehirspor, Altınordu ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Altınordu taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 10. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Altınordu ile 29.11.2020 16:00'da karşılaştı. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Eskişehirspor - Altınordu maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Eskişehirspor Altınordu Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 16:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Çağdaş Altay(hakem), Orkun Aktaş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kapluhan(2. Yardımcı Hakem), Veli Karakaya(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 22. Bilal Ceylan, 7. Bedirhan Altunbaş, 6. Furgan Polat, 41. Mehmet Özcan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 99. Berkay Tanır, 70. Hamed Abodun Sholaja
Yedekler
45. Melih Ağa, 5. Sezgin Coşkun, 21. Erdal Akdarı, 80. Bedirhan Akçay, 14. Onurhan Uyanık, 10. Talha Erdoğan, 15. Alperen Kocabaş, 9. İbrahim Halil Öner, 20. Tolga Yakut, 11. Kaan Gül
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ekrem Kılıçarslan 80.dk, Sarı Kart Mevlüt Çelik 59.dk, Sarı Kart Berkay Tanır 45+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Berkay Tanır 72.dk, Hamed Abodun Sholaja 58.dk
Oyuna Girenler
Talha Erdoğan 72.dk, İbrahim Halil Öner 58.dk
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 26. Furkan Metin, 3. Ufuk Budak, 90. Sinan Osmanoğlu, 88. Yusuf Can Esendemir, 8. Oğulcan Ülgün, 18. Alper Tursun, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 9. Ahmet İlhan Özek
Yedekler
16. Mertcan Dağlı, 11. Oğuzhan Akgün, 20. Kahraman Demirtaş, 23. Yusuf Yalçın Arslan, 25. Birhan Vatansever, 80. Sami Satılmış, 82. Emre Oymak
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Goller
Ahmet İlhan Özek,20.dk (p), Oğuzhan Akgün,65.dk (f)
Kartlar
Çift Sarı Kart Ahmet İlhan Özek 80.dk, Sarı Kart Hüsamettin Yener 90+2.dk, Sarı Kart Oğulcan Ülgün 17.dk
Oyundan Çıkanlar
Alper Tursun 62.dk, Ufuk Budak 82.dk, Burak İnce 86.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Akgün 62.dk, Yusuf Yalçın Arslan 82.dk, Kahraman Demirtaş 86.dk
TFF 1. Lig 10.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|4
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|5
|İstanbulspor
|10
|5
|3
|2
|17
|9
|18
|8
|6
|Tuzlaspor
|10
|5
|3
|2
|17
|16
|18
|1
|7
|Altay
|9
|5
|1
|3
|16
|9
|16
|7
|8
|Giresunspor
|10
|4
|4
|2
|13
|12
|16
|1
|9
|Bursaspor
|11
|4
|2
|5
|19
|19
|14
|0
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|13
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|14
|Ümraniyespor
|11
|2
|4
|5
|11
|19
|10
|-8
|15
|Menemenspor
|9
|2
|3
|4
|9
|13
|9
|-4
|16
|Ankaraspor
|10
|2
|2
|6
|6
|15
|8
|-9
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|11
|0
|4
|7
|5
|22
|4
|-17
TFF 1. Lig 10.Hafta Fikstür
|21.11.2020
|Altınordu
|1-0
|İstanbulspor
|21.11.2020
|Giresunspor
|0-0
|Samsunspor
|21.11.2020
|Boluspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|21.11.2020
|Bursaspor
|1-0
|Adanaspor
|22.11.2020
|Tuzlaspor
|0-6
|Bandırmaspor
|22.11.2020
|Adana Demirspor
|4-1
|Eskişehirspor
|22.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|6-0
|Akhisarspor
|23.11.2020
|Menemenspor
|1-2
|Altay
|23.11.2020
|Balıkesirspor
|1-1
|Ümraniyespor