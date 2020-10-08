Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevi için İlhan Var ile anlaşma sağlandı.

Eskişehirspor'da Mustafa Özer sonrası teknik direktörlük görevine İlhan Var getirildi. Siyah-kırmızılılar İlhan Var ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Eskişehirpor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevine bugün itibariyle İlhan Var getirildi. Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer, Başkan Yardımcımız Fatih Baturaygil ve Yönetim Kurulumuz ile bir araya gelen Var ile yapılan görüşmede 2 senelik anlaşma sağlandı. Teknik Direktörümüzün yardımcılıklarını Fahrettin Sayhan, Hasan Özdemir, Mustafa Sert, Hasan Tuncel, kaleci antrenörlüğünü ise Atalay Kazancı yapacak."

İLHAN VAR KİMDİR?

İlhan Var 17 Kasım 1979 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Futbol hayatına Bursaspor'da başlayan Var Bozüyüktespor'da kariyerini noktaladı. Futbol hayatının ardından antrenör olarak görev yapan İlhan Var ilk olarak Elazığspor Alt'ta yardımcı antrenörlük yaptı. Son olarak Yılmaz Vural'ın da yardımcı antrenörlüğünü yapan İlhan Var şu an da Eskişehirspor'la antlaşmaya vardı.