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  3. Eskişehirspor'dan kötü haber! 6 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Eskişehirspor'dan kötü haber! 6 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Eskişehirspor'da 5 futbolcu ile 1 destek ekibi personelinde koronavirüse rastlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanıldığı bilgisi verildi.

Eskişehirspor'dan kötü haber! 6 kişinin test sonucu pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan koronavirüs testleri neticesinde 5 futbolcu ile 1 destek ekibi personelinde salgın bulgusuna rastlanıldı. 

Gürlife Hastanesi'nde Kovid-19 testinden geçen siyah-kırmızılı ekip sonuçların pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecine girdi. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı." denildi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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