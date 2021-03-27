Eskişehirspor'dan kötü haber! 6 kişinin test sonucu pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan koronavirüs testleri neticesinde 5 futbolcu ile 1 destek ekibi personelinde salgın bulgusuna rastlanıldı.

Gürlife Hastanesi'nde Kovid-19 testinden geçen siyah-kırmızılı ekip sonuçların pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecine girdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı." denildi.