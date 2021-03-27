Eskişehirspor'dan kötü haber! 6 kişinin test sonucu pozitif çıktı
Eskişehirspor'da 5 futbolcu ile 1 destek ekibi personelinde koronavirüse rastlandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanıldığı bilgisi verildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan koronavirüs testleri neticesinde 5 futbolcu ile 1 destek ekibi personelinde salgın bulgusuna rastlanıldı.
Gürlife Hastanesi'nde Kovid-19 testinden geçen siyah-kırmızılı ekip sonuçların pozitif çıkmasının ardından izolasyon sürecine girdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı." denildi.