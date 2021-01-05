ATV’nin reyting rekortmeni dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" bu hafta ekranlarda yerini almıyor. Salı akşamları seyirciyi ekranlara kilitleyen başarılı yapımın bu hafta yayınlanması dizinin sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Neden yok, final mi yaptı? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO Yeni Bölüm ne zaman yayınlanacak? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Sevilen dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yaklaşık iki haftadır ekranlarda yer amıyor. Dizinin hayranları ise heyecanla yei bölüm beklerken tekrar yayınlanmayışı üzerine neden olmadığı konusunda araştırmalar yapmaya başladı. Dizinin bu hafta ve yeni bölümüyle ekranlarda olmayışının iki sebebi var bunlar; yılbaşı haftasında yapılan tatiller diğer bir sebep ise yeni sezon için kanalların yapmış olduğu reklam anlaşmalarıdır. Bu nedenle dizi iki haftalık ara verdi ve ekranlarda yer almadı.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizi ekibi ve kanal anlaşmaları sebebiyle iki haftalık ara vereceğini açıklayan dizinin merakla beklenen yeni bölümü 19 Ocak 2021 tarihinde yayınlanması planlanıyor. En son 178'inci bölümü yayınlanan yeni bölümüne dair henüz bir fragmanda yayınlanmadı.