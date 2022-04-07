İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı 7. sezonu iptal olan EDHO dizisi, seyircilerini büyük bir hüsrana uğratmıştı. Yeni sezonu gelmesi beklenirken ATV ekranlarına sürpriz bir şekilde veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran EDHO, ekranlara geri dönüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tekrar bölümleri hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TEKRAR BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde yer aldığı EDHO, 5 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında olacak.

EDHO KONUSU

Dizide, çocuk denecek yaşlarda girdiği yer altı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi anlatılmaktadır. Yer altı dünyasına giren Hızır, haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğenini ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir “baba”dır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.Bu özellikleri onun sonu olacak yerde, Hızır’ı yer altı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam hâline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet, kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu, Hızır'a en büyük olma teklifidir.