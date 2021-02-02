Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında?
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna dahil olan Serhat Parıl izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik gibi başarılı isimlerinde yer aldığı sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bölümünde Uğur karakteriyle katılan Serhat parıl araştırılmaya başlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ UĞUR KİMDİR? SERHAT PARIL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isim, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde eğitimini tamamladı ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı.
Oyuncu birçok tiyatro oyununda yer aldı. Bunların dışında 38 yaşındaki Parıl, seslendirme çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı.
Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama-tiyatro ve Pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı.
HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
2011 - Babam İçin
2013 - Medcezir
2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 - Cesur ve Güzel
2017- Seven Ne Yapmaz
YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Yalancı Goldoni (Kerim Dündar)
Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)
Süper Maria (Sadık Yağcı)
Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)
Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare
Gece Ömer Salgın (film)
Hayrola Karyola - Ferhan Şensoy
Gardiyan - Turan Oflazoğlu
Dünyanın Ortasında Bir Yer - Özen Yula
Orada Kimse Var mı - Cem Yalın
Orman Çocuğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)
Barut Fıçısı Dejan Dukovski
Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)