Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik gibi başarılı isimlerinde yer aldığı sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bölümünde Uğur karakteriyle katılan Serhat parıl araştırılmaya başlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ UĞUR KİMDİR? SERHAT PARIL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isim, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde eğitimini tamamladı ve bir süre öğretmenlik yaptı. 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü' nü kazandı.

Oyuncu birçok tiyatro oyununda yer aldı. Bunların dışında 38 yaşındaki Parıl, seslendirme çalışmaları yapmaktadır. Aynı zamanda Pandomim sanatıyla ilgilenmektedir. Çeşitli anaokullarında, etüt, eğitim ve kurs merkezlerinde drama eğitmenliği yaptı.

Çeşitli tiyatrolarda çocuklarla drama-tiyatro ve Pandomim çalışmaları yaptı, gösteriler sundu. 2011 yılında Babam İçin isimli televizyon dizisinde oynadı.

HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

2011 - Babam İçin

2013 - Medcezir

2015 - Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 - Cesur ve Güzel

2017- Seven Ne Yapmaz

YER ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Yalancı Goldoni (Kerim Dündar)

Savaş ve Barış Tolstoy (Kerim Dündar)

Süper Maria (Sadık Yağcı)

Diğerleri Uyurken (Sibel Erdenk)

Bir Yaz Gecesi Rüyası Shakespeare

Gece Ömer Salgın (film)

Hayrola Karyola - Ferhan Şensoy

Gardiyan - Turan Oflazoğlu

Dünyanın Ortasında Bir Yer - Özen Yula

Orada Kimse Var mı - Cem Yalın

Orman Çocuğu Mougli Hakan Eren (çocuk oyunu)

Barut Fıçısı Dejan Dukovski

Kafkas Tebeşir Dairesi (Sadri Alışık Tiyatrosu)