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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bomba bir isim daha transfer oluyor. Dizinin oyuncu kadrosuna Hızır'ın yeni düşmanı olarak başarılı oyuncu Serhat parıl dahil oluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu

6 sezondur hız kesmeden devam eden sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, oyuncu kadrosuna katılan yeni isim ile gündeme geldi. Yayınlandığı her bölüm nefesleri kesen diziye yeni bölümünde ünlü oyuncu Serhat Parıl, dahil olacak.

HIZIR BEY'İN YENİ DÜŞMANI BELLİ OLDU

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik gibi ünlü isimlerin yer aldığı fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

Daha önce, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Serhat Parıl, 180'inci bölümle birlikte 'Uğur' karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor. Parıl, Hızır'ın düşmanı rolüyle, hızlı bir giriş yapacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu

SERHAT PARIL KİMDİR?

Serhat Parıl, 27 Temmuz 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan genç isim, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdi. ve bir süre öğretmenlik yaptı. 

Serhat Parıl'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur kimdir? Serhat Parıl kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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