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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı İlyas diziye veda mı ediyor?

ATV ekranlarında her hafta büyük heyecan ve ilgiyle izlenen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için rakip sevindirecek bir iddia ortaya atıldı. Sevilen karakter İlyas'a hayat veren Ozan Akbaba'nın diziye veda edeceği öne sürülüyor.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı İlyas diziye veda mı ediyor?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Dizide ayrılık rüzgarları ara ara sürerken bu defa Hızır Çakırbeyli'nin eli kolu olan yeğeni İlyas Çakırbeyli'nin diziye veda edeceği yönünde iddialar ortaya çıktı. Peki bu iddialar doğru mu? İlyas Çakırbeyli rolüne hayat veren Ozan Akbaba diziden ayrılıyor mu?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı İlyas diziye veda mı ediyor?

"İLYAS ÖLÜRSE DİZİ BİTER"

Yayınlandığı günden bu yana 6 sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geçtiğimiz günlerde olay bir bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin sezona finaline gitmesinin ardından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Öne sürülen bilgilere göre dizide İlyas rolünü üstlenen Ozan Akbaba yeni sezonda kısa bir süre daha ekranlarda olup, sonrasında diziye veda edecek. Başarılı oyuncunun 200. bölümde senaryo gereği öldürüleceği ve diziden ayrılacağı haberleri, diziyi takip edenleri ve Ozan Akbaba hayranlarını üzüntüye boğdu. Sosyal medyada dizinin paylaşımlarına " İlyas ölürse dizi biter" " Bir İlyas'ı öldürmediğiniz kalmıştı" " İlyas yoksa biz de yokuz" şeklinde yorumlar yapıldı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı İlyas diziye veda mı ediyor?

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ortaya atılan iddialar sonrasında gözler ATV'nin ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sosyal medya hesaplarına çevrildi. Öne sürülen haberlere herhangi bir açıklama yapmayan kanal ve diziden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ozan Akbaba'dan da henüz veda paylaşımı gelmedi.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı İlyas diziye veda mı ediyor?

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