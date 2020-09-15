Eşkiya filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

Yavuz Turgul'un yönetmen koltuğunda oturduğu Eşkiya filminin yapımı 1996 yılında gerçekleşti. Türk sinemasında en çok izlenen filmler arasına girmeyi başaran film 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Peki Eşkiya filminin konusu nedir? Nerede, ne zaman çekildi? Oyuncuları kimler?

EŞKIYA FİLİ KONUSU NEDİR?

Eşkiya, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkiya yakalandı ve hapse atıldı. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu öldü. Biri hariç... 35 yıl sonra Hapisten çıkınca Baran’ ın ilk işi köyüne dönmek olur. Yıllar önce hapse girmesine en yakın arkadaşının sebep olduğunu öğrenir. Bu en yakın arkadaşı onun çocukluk aşkını alarak İstanbul’ a gitmiştir. Baran da onu bulmak üzere İstanbul’un yolunu tutar.

EŞKIYA FİLMİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996 yılında çekildi. Eşkiya, 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

EŞYA FİLMİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

2 saat 8 dakika süren filmin türü dramdır.

EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Cudi dağında gerçekleştirilmiştir. Filminde 35 yıllık mahkumiyetinin ardından hapisten çıkan Baran'ın köyüne döndüğü bölümler Şanlıurfa'da çekilmiştir. Filmin büyük bir bölümü ise İstanbul'da çekilmiştir. İstanbul'da Beyoğlu, Tarlabaşı ve Haydarpaşa, Eşkıya filmine ev sahipliği yapmıştır.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI

Şener Şen - Baran (Eşkıya)

Uğur Yücel - Cumali

Şermin Hürmeriç - Keje

Yeşim Salkım - Emel

Kamuran Usluer - Berfo/Mahmut Şahoğlu

Ülkü Duru - Emel'in annesi

Özkan Uğur - Sedat

Necdet Mahfi Ayral - Andrey Mişkin

Kayhan Yıldızoğlu - Artist Kemal

Güven Hokna - Sevim Abla

Kemal İnce - Mustafa

Melih Çardak - Demircan

Settar Tanrıöğen - (Kız) Naci

Celal Perk - Deli Selim

Ümit Çırak - Cimbom

Rıza Sönmez - Avarel

Romina Sekine

Kezban Altuğ - Fatma

Kurtcebe Turgul - Jilet Cemal

Can Yılmaz - Hakan

Yurdan Edgü - Cumali'nin halası

Zübeyde Erden - Ceren Ana