Eşkiya filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Oyuncuları kimler?
Eşkiya filminin konusu nedir? Nerede, ne zaman çekildi? Oyuncuları kimler? Usta oyuncu Şener Şen ve Uğur Yücel’in başrollerini üstlendiği Eşkıya filmi yıllar geçmesine rağmen hala değerini koruyor. İşte film hakkında bilgiler...
Yavuz Turgul'un yönetmen koltuğunda oturduğu Eşkiya filminin yapımı 1996 yılında gerçekleşti. Türk sinemasında en çok izlenen filmler arasına girmeyi başaran film 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Peki Eşkiya filminin konusu nedir? Nerede, ne zaman çekildi? Oyuncuları kimler?
EŞKIYA FİLİ KONUSU NEDİR?
Eşkiya, hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkiya yakalandı ve hapse atıldı. Yıllar içinde kimi hastalıktan, kimi hesaplaşma sonucu öldü. Biri hariç... 35 yıl sonra Hapisten çıkınca Baran’ ın ilk işi köyüne dönmek olur. Yıllar önce hapse girmesine en yakın arkadaşının sebep olduğunu öğrenir. Bu en yakın arkadaşı onun çocukluk aşkını alarak İstanbul’ a gitmiştir. Baran da onu bulmak üzere İstanbul’un yolunu tutar.
EŞKIYA FİLMİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996 yılında çekildi. Eşkiya, 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.
EŞYA FİLMİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
2 saat 8 dakika süren filmin türü dramdır.
EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Cudi dağında gerçekleştirilmiştir. Filminde 35 yıllık mahkumiyetinin ardından hapisten çıkan Baran'ın köyüne döndüğü bölümler Şanlıurfa'da çekilmiştir. Filmin büyük bir bölümü ise İstanbul'da çekilmiştir. İstanbul'da Beyoğlu, Tarlabaşı ve Haydarpaşa, Eşkıya filmine ev sahipliği yapmıştır.
EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI
Şener Şen - Baran (Eşkıya)
Uğur Yücel - Cumali
Şermin Hürmeriç - Keje
Yeşim Salkım - Emel
Kamuran Usluer - Berfo/Mahmut Şahoğlu
Ülkü Duru - Emel'in annesi
Özkan Uğur - Sedat
Necdet Mahfi Ayral - Andrey Mişkin
Kayhan Yıldızoğlu - Artist Kemal
Güven Hokna - Sevim Abla
Kemal İnce - Mustafa
Melih Çardak - Demircan
Settar Tanrıöğen - (Kız) Naci
Celal Perk - Deli Selim
Ümit Çırak - Cimbom
Rıza Sönmez - Avarel
Romina Sekine
Kezban Altuğ - Fatma
Kurtcebe Turgul - Jilet Cemal
Can Yılmaz - Hakan
Yurdan Edgü - Cumali'nin halası
Zübeyde Erden - Ceren Ana