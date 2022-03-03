Eskülabi ne demek, TDK'ya göre Eskülabi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eskülabi ne demek? Eskülabi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eskülabi kelimesi. Peki eskülabi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eskülabi nedir, eskülabi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESKÜLABİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eskülabi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Eskülabi kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre eskülabi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üstü kapalı



ESKÜLABİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babama yazdığın mektupta eskülabi bir cümle ile geçiştirmişsin. Demek iş yok.

