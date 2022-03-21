Eslaf ne demek, TDK'ya göre Eslaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eslaf ne demek? Eslaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eslaf kelimesi. Peki eslaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eslaf nedir, eslaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ESLAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eslaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Eslaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre eslaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bizden öncekiler, geçmişler, ahlaf karşıtı

