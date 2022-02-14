Eşlem ne demek, TDK'ya göre Eşlem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eşlem ne demek? Eşlem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eşlem kelimesi. Peki eşlem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eşlem nedir, eşlem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EŞLEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eşlem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eşlem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kopya

