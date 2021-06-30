Eşlerin tartışması kanlı bitti! Gözü dönen kadın mutfaktan kaptığı bıçağı, kocasını göğsüne sapladı

Adana'da kan donduran bir cinayet yaşandı. İzel Erdeve, tartıştığı eşini göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Okan Erdeve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KANLAR İÇERİSİNDE EVDEN ÇIKTI, ASANSÖRÜN ÖNÜNE YIĞILDI

Vahşi cinayet Adana'nın Çukurova ilçesinde bir rezidansın 16. katında yaşandı. İzel ile eşi Okan Erdeve arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavga kısa sürede büyüdü. İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı. Paniğe kapılan adam evden çıkıp, kanlar içinde asansörün önüne yığıldı. Kavga seslerini duyan komşuların haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖFKELİ KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan adama ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Öte yandan gözaltına alınan İzel Erdeve'nin sinir krizi geçirdiği görüldü. Erdeve kendini görüntüleyen basın mensuplarına "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü” diye bağırarak tepki gösterdi. Hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.