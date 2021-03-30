Esma isminin anlamı nedir, Esma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Esma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Esma ismi ne demek, Esma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Esma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Esma İsminin anlamı nedir? TDK Esma anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Esma ismi adlar, isimler anlamlarında kullanılmaktadır.

Esma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Esma ismi geçmektedir.

Esma isminin kökeni:

Esma ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmakta olan bu isimde 135075 kişi vardır.

Esma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Esma isminin rengi:

Zümrüt Yeşili

Esma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Esma isminin Harf Analizi Nedir ?

Esma ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

E : İletişim, duygusal karışık

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Esma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Esma ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

E : 6

S : 22

M : 16

A : 1

= 45 – Esma İsminin Numeroloji Toplamı 45’dir.

Esma ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Esma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Esma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

E: 5 S: 1 M: 4 A: 1 = 11

1 + 1 = 2 Kader sayısıdır

Esma isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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