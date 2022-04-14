Esnaf ve Sanatkâr Camiası ile İftar programı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e-ticaret açıklaması! Sınırlamalar geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İhracata dönük yatırımlara ilave yıllık yüzde 9'a varan faizle, TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz." dedi.

E-TİCARETE SINIRLAMALAR GELİYOR

E-ticaret platformlarındaki düzenlemelerle ilgili Erdoğan, "İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere verdiğimiz destekleri artırıyoruz. Çeşitli istihdam projeleriyle özellikle gençlerimizin meslek öğrenme ve kazanç sahibi olmasını sağlıyoruz" dedi.