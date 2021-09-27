Esperantocu ne demek, TDK'ya göre Esperantocu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Esperantocu ne demek? Esperantocu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Esperantocu kelimesi. Peki Esperantocu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Esperantocu nedir, Esperantocu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Esperantocu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Esperantocu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ESPERANTOCU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Esperantocu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Esperantocu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Esperanto yanlısı

