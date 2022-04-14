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Esprisine gülünmeyen adam Hasan Mezarcı, yine güldürmedi! "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim"

Kendini Mesih ilan eden siyasetçi Hasan Mezarcı, "Su içmek orucu bozmaz" diyerek, yıllar sonra gündemde yeniden deprem etkisi yarattı. Espirisine gülünmeyen adam olarak tanınan Mezarcı'ya "Yine güldürmedin, umarım espridir" mesajları geldi.

Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, irticai düşünce ve söylemlerinin ardından hapse girmiş, parmaklıklar ardından kurtulduktan sonra ise akıl sağlığı konusunda şüpheye düşürmüştü. Yaşadığı zorlu dönemin ardından kendini "Mesih" ilan eden Mezarcı, bu defa Müslüman vatandaşlara oruç hükmü vererek tüm tepkileri üzerine çekti. "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim" diyen Mezarcı'ya sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

Esprisine gülünmeyen adam Hasan Mezarcı, yine güldürmedi! Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim

"SUYUNU İÇ, ORUCUNA DEVAM ET"

Hafızalara "Esprisine gülünmeyen adam" olarak kazınan Mezarcı, yeni ve bilinçsiz hükmüyle Müslüman vatandaşları ayağa kaldırırken, bir başka kesim tarafından alay konusu oldu. Merhum Zekeriya Beyaz'ın ardından oruç hususuna yeni yön veren Mezarcı, "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin." ifadelerine yer verdi.

Esprisine gülünmeyen adam Hasan Mezarcı, yine güldürmedi! Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettimEsprisine gülünmeyen adam Hasan Mezarcı, yine güldürmedi! Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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