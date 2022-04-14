Esprisine gülünmeyen adam Hasan Mezarcı, yine güldürmedi! "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim"

Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, irticai düşünce ve söylemlerinin ardından hapse girmiş, parmaklıklar ardından kurtulduktan sonra ise akıl sağlığı konusunda şüpheye düşürmüştü. Yaşadığı zorlu dönemin ardından kendini "Mesih" ilan eden Mezarcı, bu defa Müslüman vatandaşlara oruç hükmü vererek tüm tepkileri üzerine çekti. "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim" diyen Mezarcı'ya sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı.

"SUYUNU İÇ, ORUCUNA DEVAM ET"

Hafızalara "Esprisine gülünmeyen adam" olarak kazınan Mezarcı, yeni ve bilinçsiz hükmüyle Müslüman vatandaşları ayağa kaldırırken, bir başka kesim tarafından alay konusu oldu. Merhum Zekeriya Beyaz'ın ardından oruç hususuna yeni yön veren Mezarcı, "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkamı iptal ettim. Oruç tutanlar, su içersek orucumuz bozulur diye endişe etmesin; suyunu içsin, orucuna devam etsin." ifadelerine yer verdi.