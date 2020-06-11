Esra Adıyaman Aslan kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
Uzun süredir kanserle mücadele eden Esra Adıyaman Aslan, geçtiğimiz gün gelen ölüm haberinin üzerine internette Esra Adıyaman Aslan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığı ile çokça aratılmaya başlandı. Biz de sizleri için bu konuyu araştırıp haberimizde derledik.
Eski TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan, mücadele ettiği kanser hastalığından kurtulamayarak hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Esra Adıyaman Aslan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili gereken bilgilere haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
ESRA ADIYAMAN ASLAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti. Esra Adıyaman Aslan’ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman’ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.
Dönemdaşım meslektaşım TRT spikeri sevgili Esra Adıyaman Aslan’ı bugün ebediyete uğurladık... 1998’de TRT’nin açmış olduğu sınav neticesinde kurumun kadrolu spikeri olduk seninle. Acı tatlı bir çok güzel anıyı paylaştık. Bazen güldük bazen tartıştık ama dostluğumuz hep baki kaldı. En son geçen hafta konuşmuş mesafemizi koruyarak buluşalım, özlem giderelim demiştik. Sen de; bizim dönemi topla-seni severler-biraya gelelim demiştin. Ama olmadı, bugün seni maalesef sonsuzluğa uğurladık. Esra’yı kaybettik dediklerinde, hangi Esra demişim ”belki, yakıştıramadığımdan”... Çünkü konuştuğumuzda seninle iyi geliyordu sesin. Her şeyi geride bırakıp amansız hastalığı yendim pozu vermiştin, ama-gibi- yapmışsın, bana. Seni hep kızılderili kadınlara benzetirdim, çünkü hem çok güzel hem de güçlü bir kadın olduğundan. Asla altta kalmaz bir duruşun vardı hep, okların daim sırtında. İnsanları sözünle döver, bir sözünle de gönlünü alırdın. Bugün ebedi istiratgahına seni sevgili eşin yine dönemdaşımız olan Hakan Aslan ve o yakışıklı oğlun Boran ve de sevdiklerin, dönemdaşlarınla toprak attık, “bol olsun ve rahat uyu”dedik sana... Bu dünyadan; soyadın gibi Adı-yaman bir Esra geçti çünkü... Seni daim anmak üzere sonsuzluğa uğurladık hep birlikte... Ve Sevgili dönemdaşımız dostum Hakan Urgancı’da seni TRT radyo mikrofonlarından uğurladı, kendine has üslubu ve tüm içtenliğiyle, hepimizin kalplerinden geçenleri sana sunarak... #trthaber #trtspikeri
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