Eski TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan, mücadele ettiği kanser hastalığından kurtulamayarak hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Esra Adıyaman Aslan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili gereken bilgilere haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

ESRA ADIYAMAN ASLAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti. Esra Adıyaman Aslan’ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman’ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.