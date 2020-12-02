Esra Balamir'in evinde neler oluyor? Evinde eşyalar yer değiştiriyor!

Türk model, şarkıcı ve sunucu Esra Balamir geçtiğimiz günlerde evinde bazı değişiklikler olduğunu dile getirdi.

Balamir, korku dolu anlarını Beyaz TV ekranlarında anlattı. Uzun zamandır bu problemi yaşadığını dile getiren Esra Balamir, evine tanımadığı birinin girdiğini ve koltuğunu yaktığını fakat evinde değerli eşyalarına dokunulmadığını ifade etti.

Esra Balamir, sosyal medya hesabından konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Balamir, evine bu olayların ardından kamera taktırdığını söyledi.