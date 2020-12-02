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  3. Esra Balamir'in evinde neler oluyor? Evinde eşyalar yer değiştiriyor!

Esra Balamir'in evinde neler oluyor? Evinde eşyalar yer değiştiriyor!

Türk model, şarkıcı ve sunucu Esra Balamir Uçankuş TV'de ilginç açıklamalarda bulundu. Balamir, günlerdir evine gidemediğini ve evinde eşyaların yer değiştirdiğini iddia etti.

Esra Balamir'in evinde neler oluyor? Evinde eşyalar yer değiştiriyor!

Türk model, şarkıcı ve sunucu Esra Balamir geçtiğimiz günlerde evinde bazı değişiklikler olduğunu dile getirdi. 

Esra Balamir'in evinde neler oluyor? Evinde eşyalar yer değiştiriyor!

Balamir, korku dolu anlarını Beyaz TV ekranlarında anlattı. Uzun zamandır bu problemi yaşadığını dile getiren Esra Balamir, evine tanımadığı birinin girdiğini ve koltuğunu yaktığını fakat evinde değerli eşyalarına dokunulmadığını ifade etti.

Esra Balamir, sosyal medya hesabından konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Esra Balamir'in evinde neler oluyor? Evinde eşyalar yer değiştiriyor!

Balamir, evine bu olayların ardından kamera taktırdığını söyledi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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