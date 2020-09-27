ATV ekranlarında Esra Erol'un programında yaşanan ilginç olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada #EsraErolKapatılsın şeklinde etiket açıldı ve programın kaldırılması için çağrı yapıldı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuya tepkiler gelmeye devam ediyor. İşte o çirkin olay ve yaşananlar..

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ferdi Karakuş, 4 Eylül’de sağlık ocağına gideceğini söyleyerek oğlunu komşusuna bırakıp kayıplara karışan karısı Esra Karakuş (26) ve 6 aylık kızından haber alamadı. Karakuş, eşi ve kızı için katıldığı Esra Erol’un programında, eşinin 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz K. ile kaçtığını öğrendi.

BABA FERDİ KARAKUŞ DNA TESTİ İSTEDİ

Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.

Esra Karakuş'un kaçtığı Cengiz'in bugüne kadar yaptığı evliliklerinden hiç çocuğu olmamıştı. Cengiz, "Kusur belki de bendeydi" derken, Esra Karakuş'tan olan kızın kendi çocuğu olduğuna inandığını söyledi. Cengiz, "Çocuğuma sahip çıkarım, eğer çocuk benimse" dedi.

ÇOCUK KOMŞUSUNDAN ÇIKINCA HAVALARA UÇTU

Esra Erol cuma günü yayınında bebeğin babasının DNA sonuçlarını açıkladı. Bebeğin babası Cengiz Koraltan çıktı. Ferdi sonuçları duyunca "Nasıl yani, kim babası" diyerek ayağa fırladı. Esra Karakuş ise "Ben biliyordum zaten" diye sevinç gösterisinde bulundu.

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, genç kadına "Bir ara yayında, 'Bu çocuğun babası kim' diye sorduğumda, neden sen bana dudaklarını okuyacağım şekilde döndün Ferdi olabilir dedin ki?" diye sordu. Kadının bu çıkışa cevabı; "Evet içimden öyle geçirmiştim ama şu an şükür elhamdülillah diyorum, Cengiz Koraltan diyorum" oldu.

Ekranlarda izleyenleri hayret ettiren bu çirkin olaya sosyal medyadan tepkiler peş peşe geldi. Bu tepkilerin ardından Esra Erol bitecek mi? sorularında araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili ATV'den ya da Esra Erol'dan herhangi bir açıklama gelmedi.