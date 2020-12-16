Esra Erol'da bir skandala daha imza atıldı! Evlilik dışı çocuğunu kocasının nüfusuna yazdırdığı ortaya çıktı

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Esra Erol'da programının son bölümünde Karabük'te yaşanan skandal olay ekranlara taşındı.

Emine hanım ile evli olan Recep bey, kendisi gibi evli olan Aysel hanımla yasak aşk yaşamaya başladı. Cinsel birliktelik yaşayan Aysel ve Recep çiftinin bir çocukları bile oldu. Ancak Aysel bey, çocuğu kimseye söylemeden resmi nihaklı eşinin nüfusuna kaydettirdi.

DNA TESTİ SONUCUNDA SEVİNÇ NARALARI ATTI

DNA testi sonucunda baba, yasak aşkı çıkınca da sevinç çığlığı attı. Olayın en skandal kahramanının ekrandaki halleri 'pes artık' dedirtti.

Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı. DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep Bey'e "o sensin" demesi dikkat çekti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

DNA testi sonucu da Aysal'i haklı çıkardı. Çocuğun babası Recep Bey çıktı. Aysel Hanım'ın bu sonuca kollarını açarak bir zafer kazanmış gibi sevinmesi "pes artık" dedirtti. Tabiki Esra Erol acı gerçeği açıklayana kadar.

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep Bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.