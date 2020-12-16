Ünlü oyuncu Sharon Stone'dan Mevlana paylaşımı!Çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları 16 Aralık 2020 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıŞans Topu çekiliş sonuçları 16 Aralık 2020 | Milli Piyango İdaresiTürkiye'ye temsilci atayacağını duyurdu! Google'a reklam yasağı uygulanmayacakBioNTech'den Çin'e 100 milyon doz koronavirüs aşısıFatih'te gündüz vakti hırsızlık şoku! İki şahıs kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldıDünya Hayvan Sağlığı Örgütü isimlerini açıkladı! Hangi hayvanlar koronavirüs bulaştırıyor?Son dakika |Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı gündemiyle olağanüstü toplandıEski Bakan Atilla Sav kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?Son dakika haberi... Eski bakanlardan Atilla Sav hayatını kaybetti
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Esra Erol'da bir skandala daha imza atıldı! Evlilik dışı çocuğunu kocasının nüfusuna yazdırdığı ortaya çıktı

Esra Erol'da bir skandala daha imza atıldı! Evlilik dışı çocuğunu kocasının nüfusuna yazdırdığı ortaya çıktı

Esra Erol'da programının son bölümünde bir skandala daha imza atıldı. Evli olan Aysel hanımın, yasak aşk yaşadığı Recep Beyden olma çocuğunu resmi nikahlı eşinin nüfusuna yazdırdığı ortaya çıktı. Esra Erol'da DNA testi sonucunun açıklanmasının ardından soy bağını değiştirdiği gerekçesiyle Aysel hanım hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Esra Erol'da programının son bölümünde Karabük'te yaşanan skandal olay ekranlara taşındı. 

Emine hanım ile evli olan Recep bey, kendisi gibi evli olan Aysel hanımla yasak aşk yaşamaya başladı.  Cinsel birliktelik yaşayan Aysel ve Recep çiftinin bir çocukları bile oldu. Ancak Aysel bey, çocuğu kimseye söylemeden resmi nihaklı eşinin nüfusuna kaydettirdi.

DNA TESTİ SONUCUNDA SEVİNÇ NARALARI ATTI

DNA testi sonucunda baba, yasak aşkı çıkınca da sevinç çığlığı attı. Olayın en skandal kahramanının ekrandaki halleri 'pes artık' dedirtti.

Aysel'in çocuğuna yapılan DNA testinin sonucu canlı yayında açıklandı. DNA testi sonucu beklenirken, Aysel Hanım'ın Recep Bey'e "o sensin" demesi dikkat çekti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

DNA testi sonucu da Aysal'i haklı çıkardı. Çocuğun babası Recep Bey çıktı. Aysel Hanım'ın bu sonuca kollarını açarak bir zafer kazanmış gibi sevinmesi "pes artık" dedirtti. Tabiki Esra Erol acı gerçeği açıklayana kadar. 

Esra Erol, bir çocuğun soy bağının değiştirilmesinin hapis cezalık suç olduğunu açıkladı ve Recep Bey ile Aysel Hanım hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT