Esra Erol'da dehşete düşüren anlar! 19 yaşındaki Fatma hamile olduğunu ama babasını bilmediğini söyledi!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen konuda stüdyoda ilginç anlar yaşandı.

19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Fatma, ailesinin evinden kaçarak imam nikahlı evli ve 2 çocuk babası Ahmet'le dini nikah kıydı. Annesinin çağrısıyla Esra Erol'da programına çıkan Fatma, Ahmet'e kaçtığı için pişman olduğunu söyleyerek ailesine geri döndü. Ancak Ahmet tarafından tehdit edildiğini için tekrar evden kaçtığı iddialarında bulundu.

"HAMİLEYİM AMA BABASINI BİLMİYORUM"

Dün çıktığı canlı yayında Fatma, baskıyla gittiği yerde yaşadıklarını anlattı. "Ahmet beni tehdit etti, ailemi öldüreceğini söyledi" diyen Fatma, eşinin kendisini para karşılığında bir adama sattığını şimdi ise hamile olduğunu söyledi. Ahmet'in baskılarıyla Faruk diye biriyle birlikte olduğunu söyleyen Fatma, "Evde otururken baş dönmesi yaşadım. Sonra hastaneye gidince hamile olduğumu söylediler. Bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

"AHMET VE KAYINVALİDEM BENİ DÖVDÜ"

Saçları biçimsizce kesilen Fatma, bu konuyla ilgili şöyle devam etti: "Kayınvalidem ve Ahmet yaptı. Ahmet'in Gülşen'le olan birlikteliğinden doğan çocukları devlet korumaya aldı, onlar da beni suçluyorlar. Saçlarımı keserken elimi kolumu bağladılar. Şiddet gördüm." şeklinde konuşarak saçlarının zorla kazındığını belirtti.