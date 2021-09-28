Esra Erol’da Fatma olayında şok eden TikTok iddiası: " En fazla hediyeyi gönderene Fatma’yı gösteririm"

ATV'nin sevilen programları arasında yer alan Esra Erol'da hafta içi her gün ekranlarda yer alıyor. Çözüme kavuşmayı bekleyen olayları enine boyuna konuşularak çözüme kavuşturulduğu program Esra Erol'da programına katılan Fatma'nın hikayesinde yeni detaylar izleyiciyi şoke etmeye devam ediyor. Son olarak Fatma'nın eşi Ahmet için ortalaya atılan TikTok canlı yayın iddiası Esra Erol da dahil olmak üzere tüm izleyiciyi hayrete düşürdü.

"HEDİYE ATANA FATMA'YI GÖSTERİRİM"

Esra Erol'da programına katılan Fatma'nın annesi Melahat Oruç, yüzde 45 zihinsel engelli olduğu bilinen kızının kaçırıldığını ve zorla evlendirildiğini iddia etti. 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlenen Fatma, baba evine dönmek istemediğini programda defalarca dile getirmesine rağmen anne, baba ve kardeşi eve geri dönmesi için canlı yayında kızlarına adeta yalvarıyorlar.

Anne Melehat Oruç, kızının 4 bin TL engelli bakım parası olduğunu ve kocası Ahmet'in Fatma'yı maaşı için yanında tuttuğunu iddia ediyor. Annesinin iddialarını kabul etmeyen genç kadın ve kocası ise Esra Erol'da her geçen gün bir skandala daha imza atıyor.

Son olarak 28 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan programda canlı yayına bağlanan bir izleyici ikili hakkında yeni bir iddia ortaya sürdü. Öne sürülen bilgiye göre, Ahmet Kaymaz son zamanların en popüler sosyal medya platformu olan TikTok'ta bir canlı yayın açtı. Canlı yayına katılan kullanıcılarla sohbet eden Kaymaz'a takipçileri "Fatma nerede?" sorusunu sorunca, genç kadının kocası "Fatma yanımda, en fazla hediyeyi atana Fatma'yı gösteririm" dediği iddia edildi.

İDDİAYI DOĞRULADI, SEYİRCİ ÇİLEDEN ÇIKTI!

Ahmet Kaymaz izleyicinin ortaya attığı iddiayı canlı yayında doğrulayınca, programı izleyen vatandaşlar Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptılar. Ortaya atılan son iddianın doğrulandığını gören Twitter kullanıcıları tarafından "Fatma aç gözünü" şeklinde yorumlar yapıldı. Avukat Hülya Kuran ise "Ahmet için hırsızlık bile yaparım" sözlerini kullanan Fatma Kaymaz'la ilgili annesinin yapabileceği en önemli şeyin resmi kurumlara müracaat olduğunu belirtti.