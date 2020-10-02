Esra Erol'da iki panik birden: Esra Karakuş ve Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Esra Erol'da programında Ferdi Karakuş adında bir kişi eşi Esra Karakuş'un evden kaçtığını söylemiş ve yardım istemişti. Programda Esra Karakuş'un komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Ferdi Karakuş'un çocuğu sandığı 4 aylık bebeğinin babası da yapılan DNA testi sonucunda Cengiz Koraltan olduğu öğrenilmişti. Test sonucunu da canlı yayında öğrenen Esra Karakuş'un sevinmesi de herkesi şaşırtmıştı. Skandal olay sonrası Esra Karakuş, sığınma evine yerleştirilen bebek de elinden alındı.

Programa katılan Esra Karakuş'un koronavirüs test sonucu pozitif olarak açıklanmasının ardından bu kez Cengiz Koraltan'ın testi de pozitif çıktı.

ESRA EROL VE EKİBİ PANİK HALİNDE

Öte yandan Esra Karakuş'un koronavirüse yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenilmişti. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.

"İSTİSMAR SADECE DİNİ ALANDA DEĞİL"

Ali Erbaş, Esra Erol’un programında çocuğunun komşusundan olmasına sevinmesiyle Türkiye’nin gündemine gelen olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erbaş, istismarın sadece dini alanla sınırlı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Algı operasyonlarıyla milli değerler ve şahsiyetleri kullanarak menfaat devşirmeye çalışmak da dikkat edilmesi gereken vahim ve tehlikeli bir istismar çeşididir. Aynı şekilde reyting adına, bütün aile, gelenek, ahlak ve inanç değerlerini hiçe sayarak şüyuu vukuundan beter çirkinlikleri ekranlara taşımak, gayr-i meşru ilişkileri sıradanlaştıran, şiddeti ve istismarı teşvik eden yayınlar yapmak milletimize, medeniyetimize, nesillerimize ve geleceğimize karşı işlenen büyük bir suçtur ve aynı zamanda pervasızlıktır, sorumsuzluktur.”

SOKAK ORTASINDA TEKME TOKAT DÖVÜLMÜŞTÜ

Öte yandan karıştığı skandal olaya rağmen canlı yayındaki rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Cengiz Koraltan, önceki gün bir grubun saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.