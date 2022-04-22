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  3. Esra Erol'da milyonları şaşkına çeviren yayın! Başörtülü kadın önce dayak yedi, sonra başını açtı! Esra Erol'un reyting sevdası "Pes" dedirtti!

Esra Erol'da milyonları şaşkına çeviren yayın! Başörtülü kadın önce dayak yedi, sonra başını açtı! Esra Erol'un reyting sevdası "Pes" dedirtti!

Esra Erol'da programının en dikkat çekici yayını seyirciye sunuldu. Başörtülü bir kadının kocasından canlı yayında dayak yiyip daha sonra başını açması milyonları şaşkına çevirirken, Esra Erol'un yayına devam etmesi reytingin zehirli yüzünü gözler önüne serdi.

ATV ekranlarında yıllardır seyircisiyle buluşan Esra Erol'da programı, çözümlenmesi güç olayı çözüme kavuşturmaya, küslükleri barıştırmaya yardımcı oluyor. Milyonları ekrana kilitleyen programda zaman zaman ilginç anlara yer verilse de, geçtiğimiz gün yaşanan olay en dikkat çekici bölüm olarak adlandırıldı.  Nurgül ve Adil çifti boşandıktan sonra gelişmeleri istişare etmek için Esra Erol stüdyosuna geldi. İkili arasında yaşanan tartışma yerini şiddete bıraktı.

Esra Erol'da milyonları şaşkına çeviren yayın! Başörtülü kadın önce dayak yedi, sonra başını açtı! Esra Erol'un reyting sevdası Pes dedirtti!

DAYAK YEDİ, BAŞINI AÇTI, YAYIN DEVAM ETTİ

Canlı yayında şaşkınlık üzerine şaşkınlık yaratan olay, Nurgül'ün stüdyoya gelip, oynamasıyla başladı. Tartışmayı tetikleyen bu davranış, eski koca Adil'i sinir küpüne çevirdi. Adil bey için "3,5 yıldır bana hayatı zindan etti" şeklinde konuşan Nurgül'e, eski kocasından "Çıplak fotoğraf" tehdidi gelince ortalık karıştı. İkili arasında yükselen tansiyon, Adil beyin şiddetiyle son buldu.

Esra Erol'da milyonları şaşkına çeviren yayın! Başörtülü kadın önce dayak yedi, sonra başını açtı! Esra Erol'un reyting sevdası Pes dedirtti!

Canlı yayında eski karısının üzerine yürüyerek kafasına vuran adam izleyenlerin tansiyonunu yükseltirken, başörtülü kadının bir anda başörtüsünü açıp saçlarını toplaması hayrete düşürdü.

Yaşananların yanı sıra Esra Erol'un halen yayına devam etmesi ve genç kadının saçlarını yayınlaması, sosyal medyada büyük ses getirdi. 

Esra Erol'da milyonları şaşkına çeviren yayın! Başörtülü kadın önce dayak yedi, sonra başını açtı! Esra Erol'un reyting sevdası Pes dedirtti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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