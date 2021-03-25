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  3. Esra Erol'da skandal olay! Kocasını odasına bile almayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı!

Esra Erol'da skandal olay! Kocasını odasına bile almayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı!

Esra Erol'da ortaya çıkan bir dolandırıcılık hikayesi herkesi şoke etti. Afyonda başlık parası verdikten sonra evlendiği kadının kendisiyle aynı odada bile yatmadığını söyleyen Ercan isimli şahıs, eşinin eve 'kardeşim' diyerek getirdiği adamla Adana'ya kaçtığını söyledi. Eşinin ayrıca kendisini "Senden hamileyim" yalanı ile kandırdığını söyleyen şahıs, nüfusta üzerinde bulunan çocuğun kendisinden olmadığını anlattı.

Esra Erol'da skandal olay! Kocasını odasına bile almayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı!

Esra Erol'un dünkü programında akıl almaz bir dolandırıcılık hikayesi gün yüzüne çıktı. Programa katılıp Esra Erol'dan yardım isteyen 30 yaşındaki Ercan isimli şahıs, evlendiği kadının kendisini nasıl dolandırdığını bir bir açıkladı. 

2018 yılında yakınları aracılığı ile tanıştığı kadınla 1 gün sonra başlık parası karşılığında evlenen Ercan Bey, eşiyle sadece 1-2 gün aynı odada uyuduğunu daha sonra kendisini odaya almadığını söyledi. 

İddiaya göre, Ercan Bey'in eşi Yasemin Çöygün'ün bir süre sonra ''kardeşim felçli'' diyerek eve aldığı kişiyle aynı odada yaşamaya başladı.

Eşine ''senden hamileyim'' diye inandırdığı çocuğu Ercan Bey'in nüfusuna geçiren Yasemin Çöygün, eşine ''kardeşimi annemlere götürelim'' deyip şehirlerarası yolculuğa çıktı. Molada eşinin içeceğine uyku ilacı atan kadın, yanındaki şahısla birlikte Adana'ya kaçtı.

Esra Erol'da skandal olay

Esra Erol'un "Hiç mi şüphelenmedin?" sorusuna Ercan Bey, "Yeri yurdu belli olduğu için güvendim" dedi.

Ercan, o anları şöyle anlattı: "Ben arabada uyuyakaldım ve gözümü Hatay'a yarım saat kala açtım. Muavine sorduğumda eşimin ve yanındaki şahsın Adana'da indiklerini öğrendi. O zaman dolandırıldığımı anladım." dedi.

Esra Erol'da skandal olay

Daha sonra dolandırıcı kadının kuzenlerine ulaşan Ercan Bey, eşinin aslında Antakya'da yaşadığını, onunla beraber 5 kişiyi daha dolandırdığını öğrendi.

Daha sonra Yasemin Hanım'ın kendisine ulaştığını ve "Ben seni kandırdım" dediğini söyleyen Ercan Bey, kadının her şeyi itiraf ettiğini, iki çocuğun olduğunu söylediğini anlattı. 

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