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  3. Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Esra Erol'un programına katılan 9 yıllık ev çift yaşadıklarını anlatınca tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğrattı. Ersin Kurucu eşiyle birlikte Abdülhakim Ağace isimli vatandaşı dolandırmak istedi. Ancak eşi kendisini terk ederek dolandırmak istedikleri şahsa kaçtı.

Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Kurucu çifti, Bodrum'da yaşıyordu. İnternette açtıkları  canlı yayınlardan sonra boşanma noktasına geldiler.

Ersin Kurucu, Esra Erol'un canlı yayınına katıldı. Sosyal medyada yaptıkları 'canlı yayınlar' ile dolandırıcılık yaptıklarını itirafında bulundu.

Kurucu, karısı Sonay Kurucu'nun dolandırmak istedikleri Abdülhakim Ağace ile birlikte kaçtığını söyledi.

Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Ersin Kurucu evlilikte ilk 7 yıllarının çok güzel olduğunu söylerken anlattıkları herkesi şoke etti. 

Yaptıkları canlı yayınlarla aylık 3 – 4 bin TL kazandıklarını belirten Kurucu, eşinin zaman zaman hediye toplamak için çocuklarını da yayına çıkardığını iddia etti.

Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Tüyler ürperten iddiaları bununla da kalmadı, karısının Abdülhakim Ağace ile buluşmasına "Trabzon burması" karşılığında kendisinin onay verdiğini söyledi.

Buluşmaya da kendisinin götürdüğünü, "Kafede onlar oturdu, ben de yanlarındaki masaya oturdum. Sonrasında bir daha görüşmelerine izin vermek istemedim ama karım beni dinlemiyordu" dedi.

Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Şahsın desteğiyle  lüks araba aldığını söyledi.

Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Koca Ersin Kurucu, eşinin Abdülhalik Ağace ile iki üç kez buluştuğunu söyledi. 

 Esra Erol'da canlı yayınına katılan Sonay Kurucu ise, evli ve iki çocuklu adamla bir senedir tanıştıklarını itiraf etti.

Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Söylenenler karşısında şaşkına dönen Esra Erol, "Duyduklarım doğru mu" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Esra Erol'un programında duyanları şoke edecek olay! Eşi dolandırmak istediği kişiye kaçtı

Eşinin Tiktoktan tanıştıkları Abdülhakim A. ile yemeğe çıktığını ve kendisinin de karısını bir arka masadan takip ettiğini söyleyen Ersin Kurucu eşi Sonay Kurucu'nun tanıştıkları ve dolandırmak istedikleri adama kaçtığını söyledi. 

İşleri umduğu gibi gitmeyen Ersin Kurucu'nun karısı, iki çocuğunu da yanına alarak Abdülhakim A.'ya kaçtı.

 

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