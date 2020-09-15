Güzel oyuncu Esra Eron uzun süredir beraber olduğu Efe Gürsoy ile olan ilişkisini nisan ayında bitirmişti. Ancak çift ayrılığa daha fazla dayanamadı ve yeniden bir araya geldi. Çiftten bir başka güzel haberde bugün geldi. Eron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlenme teklifi aldığını duyurdu.

Esra Eron ve üniversite zamanında aşk yaşadığı sevgilisi Efe Gürsoy ile uzun süredir beraberdi. Çift geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

Üç aylık ayrılığın ardından aşka devam diyen çiftten Efe Gürsoy da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalp emojisi koyarak ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini ilan etmişti.

EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Bugün ise güzel oyuncu Esra Eron bir süredir birlikte tatilde olduğu sevgilisinden evlenme teklifi aldığını parmağındaki tek taşın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Eron paylaşımının altına: "Günaydın Seni Çok Seviyorum... Evet" notunu düştü.

EFE GÜRSOY KİMDİR?

Efe Gürsoy, Ergun Gürsoy'un yeğenidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi olan Ergun Gürsoy, Efe Gürsoy'un amcasıdır. İşletmecilik mesleği ile uğraşmaktadır.

ESRA ERON KİMDİR?

Manken ve oyuncu Esra Eron İzmir doğumludur.Kariyerine oyuncu ve manken olarak çok fazla şey sığdıran güzel yıldız, lise eğitimini tamamladıktan sonra güzellik yarışmalarındaki başarıları ile dikkat çekmiştir. Göz önünde olmayı pek sevmeyen star, bu özelliği ile magazin basınını arkasından dolaştırmaktadır. Esra Eron burcunun tüm özelliklerini üzerinde taşımakta ve oğlak burcu özelliği olarak son derece disiplinli çalışmalar yapmaktadır. 2002 yılında Miss Turkey yarışmasını 3.olarak tamamlayan oyuncu, daha sonra ülkemizi Miss Europe'da temsil etmiştir. Bu yarışmada da 3. olan Esra Eron, bu süreç sonunda ünlü isimlerle de çalışma fırsatını elde etmiştir. Bir süre dizi projelerine çok sıcak bakan oyuncu daha sonra sunucu ve spikerlik yapmak için eğitim almış ve daha çok bu tür yapımlarda çalışmayı tercih etmiştir. Eron, 1.78 boyunda ve 56 kilo. 89-61-93 ölçülerine sahiptir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık ile 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2010 yılında Alya isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Esra Eron, 5 yıllık eşi Murat Aşık'tan 2013 yılında boşandı.