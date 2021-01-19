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Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli?

Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Sunucu ve şarkıcı Esra Özmen uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarında boy gösterdi. Peki Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli?

Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli?

Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Esra Özmen'in hayatı merak konusu oldu. Peki Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli?

Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli?

ESRA ÖZMEN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şarkıcı ve sunucuEsra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde, İzmir'de dünyaya geldi. Şarkıcı ve sunucu olarak ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Esra Özmen, Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarından mezun olarak tamamladı.

Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli?

Özmen, üniversite yıllarında müzikle ilgileniyordu ve 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Şarkı söylemeye başlamasıyla çevresinden gelen olumlu tepkiler üzerine albüm çıkarmaya karar verdi.

Esra Özmen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli?

Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu teklifleri aldı ve sunuculuk yapmaya başladı.

Esra Özmen günümüzde programalar katılıyor ve sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

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ESRA ÖZMEN EVLİ Mİ?

Esra Özmen, 2003 yılında İstanbul Kurtuluş' ta silahlı saldırıya uğrayan Fuat Özdolgun ile nikah masasına oturmuştu.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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