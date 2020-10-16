Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediyesinin Başkanı Eşref Ünsal, günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Belediye Başkanı'nın kızı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 69 almasına rağmen devlet memuru olarak atandı. Olayın ardından merak edilenler arasına giren Eşref Ünsal hakkındaki bilgileri haberimizde verdik. Peki, Eşref Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşref Ünsal'ın kızı kimdir? İşte detaylar...

EŞREF ÜNSAL KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Eşref Ünsal, Akharım Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2014 yerel seçimlerde kazandığı belediye başkanlığı görevini halen yürüten Eşref Ünsal, aynı zamanda inşaat sektöründe çalışıyor.

Eşref Ünsal, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı oldu.

Ünsal'ın kızı hakkında bilgi mevcut değil.

Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı'nın kızı 69 puanla memur oldu!