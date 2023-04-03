Esteban Escobedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Escobedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Esteban Escobedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Esteban Escobedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Esteban Escobedo 4 Haziran 2000 tarihinde , Nevada şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Esteban Escobedo Jr şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Esteban Escobedo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Esteban Escobedo'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Esteban Escobedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Esteban Escobedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II
Esteban Escobedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Esteban Escobedo şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.
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