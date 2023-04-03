Esteban Escobedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Esteban Escobedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Esteban Escobedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Esteban Escobedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.